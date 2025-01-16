MİT arşivini açtı: Times muhabirinin istihbarat raporundan Atatürk'ün 'kod adı' çıktı

16 Ocak 2025 17:17 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 17:45

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), takip altındaki Times muhabirine yönelik 90 yıl önceki istihbarat belgesini paylaştı. Muhabirin istihbarat raporunda Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'ye verilen kod adlar ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı​ (MİT), resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına bir yenisi ekledi. MİT, faaliyetleri kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins'in irtibatlı olduğu muhabirin, aslında Teşkilat adına çalıştığına ilişkin bilgilerin yer aldığı 1935 tarihli istihbarat raporunu internet sayfasında paylaştı.

TAKİP ALTINDAKİ TIMES MUHABİRİNİN İSTİHBARAT RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Bu belge, faaliyetleri Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins'in irtibatlı olduğu muhabirin esasen MAH için çalıştığına ilişkin 1935 tarihli istihbarat raporu oldu.

Söz konusu 2 Şubat 1935 tarihli raporda şu ifadeler yer aldı:

ATATÜRK VE İSMET İNÖNÜ'NÜN KOD ADI

"Kollins, 28 Ocak 1935'te İstanbul'a dönmüştür. Buradan gazete muharrirlerinden Bay Nurettin'le görüşmüş ve Ankara muhabiri olarak angaje etmiştir. Bay Nurettin, Kollins için yazacağı telgrafları ve ondan alacağı direktifleri bize gösterecektir.

İlk verdiği talimatta, Atatürk yerine Robertson, İsmet İnönü yerine Smith, Mareşal Fevzi yerine Brown adlarını kullanmasını söylemiştir. Kendisi bulunmadığı zaman yerine Canut bakacağı ve kendi adresinin Fındıklı-Exelsior oteli olduğunu söylemiştir. Burada Bay Nurettin'le temasa geçilerek Kollins'in Ankara ile olan muhabere ve temaslarının bu yoldan takibini ve bildirilmesini dilerim."