MİT Başkanı İbrahim Kalın Hakkari'de: Sınırda güvenlik zirvesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün Hakkari, Yüksekova ve Çukurca'da temaslar gerçekleştirdi.

MİT Başkanı Kalın, Hakkari Valisi Ali Çelik, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, diğer askeri ve mülki idare yetkilileri ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, Irak, İran ve Suriye sınır hattının güvenliği, alınan önlemler, bu bölgelerdeki üs noktaları, bölgedeki son durum ve gelişmeler detaylı şekilde ele alındı.