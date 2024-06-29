MİT Başkanı İbrahim Kalın, İbrahim Haniye ile görüştü

29 Haziran 2024 23:57 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 00:43

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefonda görüştü.

İkilinin yaptığı görüşmede ateşkes görüşmelerinde gelinen son aşama, kalıcı ateşkesin sağlanması, rehine takası ve insani yardımların ulaştırılması için atılacak adımlar ele alındı. Ayrıca Kalın, Haniye'nin İsrail saldırısında şehit olan ablası ve Filistin halkı için başsağlığı dileyerek, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.