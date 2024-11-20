MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan CHP'ye sunum! Terörle mücadele stratejisini anlattı

20 Kasım 2024 19:24 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 19:37

Son dakika haberi: MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün CHP Genel Merkezi'ne giderek CHP lideri Özgür Özel ve beraberindeki heyete terörle mücadeleye ilişkin sunum yaptı. MİT'in Suriye ve Irak sınırında terör koridoru oluşturulmasına engel olmak için yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi veren Kalın, MİT'in terörle mücadelesine ilişkin stratejilerini anlattı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin genel merkezinde Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve heyeti, Özgür Özel ve beraberindeki partililere terör örgütlerinin faaliyetleri ve muhtemel tehditlerine ilişkin sunum yaptı.

GÖRÜŞME 2 SAAT 20 DAKİKA SÜRDÜ

Saat 11.00'de başlayan görüşme, 13.20'de sona erdi. Sunumların ardından, Özel'in ek bilgi talepleri, Kalın ve heyeti tarafından yanıtlandı. CHP'den yapılan açıklamaya göre, MİT Başkanı Kalın ve heyeti, CHP Genel Başkanı Özel ve heyetine terör örgütlerinin faaliyetleri ve olası tehditlerine ilişkin sunum yaptı. CHP kaynakları, görüşmenin olumlu geçtiğini bildirdi.

GÜVENLİK KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan MİT'in CHP'ye yaptığı sunuma ilişkin güvenlik kaynaklarından da açıklama geldi. Söz konusu sunumda terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ​ ile sürdürülen mücadele üzerine bilgiler paylaşıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın terör örgütlerine karşı izlediği mücadele stratejisi anlatıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın organize suçlar, siber casusluk, İKK, bölgesel çatışmalar, küresel tehditler gibi birçok çalışma alanına sahip olduğu, milli güvenliğin korunması için çalışma konuları üzerine yoğun bir mesai harcandığı belirtildi.

SURİYE VE IRAK SINIRINDA TERÖR KORİDORUNA İZİN YOK!

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın, Türkiye’nin Suriye ve Irak sınırında terör koridoru oluşturulmasına engel olmak için yürüttüğü çalışmalara değinildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, terörü yerinde bitirme stratejisi çerçevesinde tüm imkân ve kabiliyetlerle çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.