MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan CHP'ye ziyaret

20 Kasım 2024 15:20 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 15:20

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Kalın ve heyeti, CHP lideri Özel ve heyetine terör örgütlerinin faaliyetleri ve olası tehditlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın​, CHP​ Genel Merkezi'nde Genel Başkan​ Özgür Özel ve bazı MYK üyeleri ile bir araya geldi. Kalın burada yaklaşık 3 saatlik bir sunum yaptı.

3 SAAT SÜRDÜ

MİT Başkanı Kalın ve heyeti, Özel ve beraberindeki partililere terör örgütlerinin faaliyetleri ve muhtemel tehditlerine ilişkin sunum yaptı. Saat 11.00’de başlayan görüşme saat 13.20’de sona erdi. Sunumun ardından Genel Başkan Özgür Özel’in ek bilgi talepleri, Kalın ve heyeti tarafından yanıtlandı. CHP kaynakları, görüşmenin olumlu geçtiğini bildirdi.