MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle görüştü: Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara’da Hamas heyetiyle bir araya gelerek Gazze'deki insani krizi ve ateşkes sürecini görüştü. Görüşmede, Gazze Barış Planı'nın aşamaları ve İsrail'in yükümlülükleri detaylıca ele alındı.

MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle görüştü: Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara'daki görüşmede, Gazze'de devam eden İsrail saldırıları ve süregelen insani kriz ile Batı Şeria'da yaşanan yerleşimci terörü ve Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya uygulanan kısıtlamalar gündeme geldi.

MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle görüştü: Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya gelerek Gazze'deki insani kriz ve barış planı detaylarını ele aldı.
Görüşmede Gazze'deki İsrail saldırıları, insani kriz, Batı Şeria'da yerleşimci terörü ve Mescid-i Aksa'ya uygulanan kısıtlamalar gündeme geldi.
Gazze Barış Planı'nın birinci aşamasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.
Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının uygulanmasına dair detaylı değerlendirmeler yapıldı.
Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için gösterdiği çabalardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle görüştü: Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

GAZZE BARIŞ PLANI DETAYLI OLARAK ELE ALINDI

İsrail'in, Gazze Barış Planı'nın birinci aşamasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması gerektiğinin altı çizilen görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının uygulanmasına dair detaylı değerlendirmeler yapıldı. Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

