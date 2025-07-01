MİT Başkanı'ndan Erbil'e kritik ziyaret! İşte masadaki konular

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Erbil'de önemli görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde, İran ve İsrail savaşı sonrası bölgedeki durum ve Terörsüz Türkiye süreci ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e bir ziyarette bulundu.

Kalın buradaki görüşmelerinde KDP Lideri Mesut Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve IKYY Güvenlik Konseyi Yetkilileri ile bir araya geldi.

Yapılan ikili görüşmelerde; İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki son durum, bölgesel barış ve istikrarın temini için atılacaklar adımlar ele alındı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Görüşmeler sırasında öne çıkan en önemli konu Terörsüz Türkiye süreciydi. Bölgenin tamamından terörün uzaklaştırılması ve bölge gündeminden çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde yapılacaklar ele alındı.

Ayrıca görüşmelerde Türkmenlerin güvenliği ve siyasi süreçlerdeki rolü de değerlendirilirken Türkiye'nin Irak Türkmenlerinin yanında olduğu Kalın tarafından vurgulandı.

Önümüzdeki dönem Merkezi Irak Yönetimi ve IKBY makamları ile temasların artırılarak devam edeceğinin de altı çizildi.