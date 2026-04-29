MİT, 'çok gizli' ibareli raporu paylaştı! İran devrimi lideri Humeyni'nin Türkiye'deki adresi görüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni'nin Türkiye'deki ikametine ilişkin belgeyi paylaştı. Belgenin ''çok gizli'' ibaresiyle gönderildiği ve 11 Kasım 1964 tarihli yazı olduğu belirtildi.

'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "Belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarında yeni bilgiler dikkat çekti.

MİT'in resmi internet sitesinde yayımlanan istihbarat raporları, İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni'nin Türkiye'deki sürgün yıllarına dair yeni bilgiler ortaya çıkardı.
Belge, Ayetullah Humeyni'nin 4 Kasım 1964 ile 5 Ekim 1965 tarihleri arasında MİT'in gözetiminde Türkiye'de ikamet ettiğini gösteriyor.
Milli Emniyet Hizmeti Reisi Ziya Selışık imzalı emir yazısı, Humeyni'nin Bursa'da ikamet edeceğini ve bu konudaki tüm işlerin Bursa Yuva Amirliği tarafından yürütüleceğini belirtiyor.
Humeyni ile ilgili şifre ve diğer yazışmalarda 'belli' takma adının kullanılacağı ifade ediliyor.
TÜRKİYE'DE SÜRGÜN YILLARI

Belge, İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni'nin, 4 Kasım 1964 ile 5 Ekim 1965 tarihleri arasında MİT'in gözetiminde 'de ikameti kapsamında Milli Emniyet Hizmeti Reisi Ziya Selışık imzasıyla İstanbul Merkez Şefliği'ne "çok gizli" ibaresiyle gönderilen 11 Kasım 1964 tarihli emir yazısını içeriyor.

Raporda, şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

"İranlı misafir Türkiye'ye gelmiş ve Bursa'da ikameti kararlaştırılmıştır. Misafirin kalacağı evin ve misafirle ilgili diğer işler Bursa Yuva Amirliğince bizzat tanzim edilecektir. Gerekli talimat yazılı ve şifahi olarak Bursa Yuva Amirliği'ne gönderilmiştir. Misafirle ilgili şifre ve diğer muhaberatta 'belli' takma adı kullanılacaktır. Bilgilerini rica ederim."

