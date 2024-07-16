MİT, Erzurum'da PKK için çalışan Rus'u yakaladı

16 Temmuz 2024 18:37 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 18:37

Mehmetçik'ten teröristlere bir darbe daha! 7 PKK'lı öldürüldü

Mehmetçik'ten teröristlere bir darbe daha! 7 PKK'lı öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda PKK'nın Rusya yapılanmasında çalışan bir kişi yakalandı.

Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; PKK/KCK terör örgütünün Rusya Ülkesinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen, Rusya Federasyonu Uyruklu, N.O.P. isimli şahıs, Aşkale İlçesinde yapılan operasyonel çalışma neticesi yakalanarak gözaltına alındı.

N.O.P. isimli şahıs hakkında TEM Şube Müdürlüğünce gerekli işlemlerin tamamlanması akabinde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıs adli mercilerce yapılan sorgulamaların ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.