MİT tırlarının durdurulduğu dönemde emniyet müdürüydü! ﻿Firari FETÖ'cü yakalandı

MİT tırlarının Adana'da durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan A.Z.G. saklandığı evde yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını "FETÖ'cüleri tek tek yakalıyoruz'" diyerek duyurdu.

"FETÖ'CÜLERİ TEK TEK YAKALIYORUZ"

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince yapılan çalışmalar sonucu; Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, İstihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek, Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan; Kamu görevinden ihraç edilen, ByLock kullanıcı listesinde adı geçen ve MİT tırlarının Adana’da durdurulduğu dönemde Adana il Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi, A.Z.G., düzenlediğimiz operasyonla Ankara, Yenimahalle’de saklandığı evde yakalandı" ifadelerine yer verdi.