MİT Türk bayrağına saldıranları bir bir yakalıyor! Görüntüden bulundu defalarca öptürüldü

06 Temmuz 2024 22:12 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 22:30

MİT Türk bayrağını hedef alan bir kişiyi daha yakaladı. 30 Haziran'da Kayseri'de ve bazı illerde mültecilere yönelik olaylar sonrasında, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'yi hedef alan provokasyonlar yaşanmıştı.

Bu olaylar sırasında Türk bayrağına saldıran, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÖZÜR DİLEDİ BAYRAĞI ÖPTÜ

MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Azez'de yapılan protesto gösterileri sırasında Türk bayrağını indirerek yırtan grup içerisinde yer alan Ali Almohamed Alhac Hasan Hammade, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalandı.

Türk bayrağına saldırıda bulunan şüpheli, "Yaptıklarım için şerefli Türk halkından özür dilerim." ifadesini kullandı.