MİT ve Emniyet güçlerinden nokta operasyon: Eylem hazırlığındaki DAEŞ'li terörist yakalandı

30 Ekim 2024 21:14 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 21:14

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Emniyet güçleri Bitlis'te terör operasyonu gerçekleştirdi. Düzenlenen terör operasyonunda eylem hazırlığında olan DEAŞ militanı yakalandı. Bitlis Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

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Türk güvenlik güçleri başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin inine girmeye devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından Tatvan'da düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ mensubu şüpheli yakalandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, “Yapılan operasyonda eylem hazırlığında bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Değerli hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.