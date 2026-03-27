MİT ve emniyetten terör örgütü provokatörlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerinin ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda İstanbul'da düzenlenen nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yapan kişiler tespit edildi.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 26 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda kurusıkı tabanca, örgütsel flamalar ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.