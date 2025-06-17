MİT ve jandarmadan İHA'lı operasyon! Silah kaçakçıları kıskıvrak yakalandı

Şanlıurfa'da MİT ve jandarma, silah kaçakçılarına yönelik insansız hava aracı (İHA) destekli operasyon düzenledi. Operasyonda; çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi.

Şanlıurfa'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bozova ilçesinde 7, Viranşehir'de 1 adrese İHA destekli operasyon düzenlendi.

SİLAHLARA EL KONULDU

Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çuvalların arasına gizlenmiş 18 uzun namlulu silah, 7 av tüfeği, 3 tabanca ve 399 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.