12 Kasım 2024 17:47 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 17:48

Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları (ÖNSİAD), beşinci olağan genel kurul toplantısını başarıyla gerçekleştirdi. Toplantı sonrası alınan kararla, Mitat Hanbaba derneğin yeni Genel Sekreteri olarak atandı. Bu önemli görev için seçilmiş olmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirten Hanbaba, ÖNSİAD’ın vizyon ve misyonuna katkı sağlayarak büyük değişimlerin öncüsü olmayı hedeflediğini ifade etti.

Mitat Hanbaba ÖNSİAD Genel Sekreteri oldu. Görev süresince, yerelden genele ülke kalkınmasına yönelik projelere odaklanacaklarını vurgulayan Mitat Hanbaba, “Bu görevin bana tevdi edilmesi büyük bir onur. Türkiye adına, vatan ve millet sevgisiyle dolu projelere katkı sağlamak için buradayız. ÖNSİAD’ın bugüne kadar sağladığı başarıları daha da ileriye taşıyacağız,” dedi.

Hanbaba'nın geçmiş başarılarına değinilen genel kurulda, iş dünyasına olan katkıları ve ülke ekonomisine sağladığı destekler takdirle karşılandı.

'ADINDAN DAHA SIK SÖZ ETTİRECEK PROJELERLE BÜYÜYECEĞİZ'

Hanbaba, “ÖNSİAD’ı, Türkiye’nin adından daha sık söz ettirecek projelerle büyütmek ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak için var gücümle çalışacağım,” diyerek yeni görevine dair heyecanını paylaştı.

'HERKESE KAPIMIZ AÇIK'

ÖNSİAD’ın bir okul, bir gönüllü teşekkül olduğunu anlatan Genel Sekreter Mitat Hanbaba “Ülkemize, halkımıza hizmet etmek isteyen herkese kapımız açıktır. Biz, buraya üye olurken bir nefer olarak katıldık ve zaman içerisinde tevdi edilen tüm görevleri canla başla yerine getirmeye gayret ettik. Gün geldi organizasyonlarda görev aldık, gün geldi kurullarda hizmet ettik. Ve nihayetinde yapılan istişareler sonucunda, bizimle beraber bir yönetim kurulu oluşturulması mutabakatı sağlandı. ÖNSİAD’da aldığım her görev, benim ve ailem için bir şereftir” diyerek sözlerini tamamladı.