Mithat Can Yalman'ın intiharı ve notu araştırılıyor: Bakan Tunç'tan ilk açıklama

12 Ocak 2025 00:17 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 00:18

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana Adliyesi’nde stajyer savcı adayı Mithat Can Yalman, kaldığı otel odasında ölü bulunması ve ardında bıraktığı nottaki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Adana Adliyesi’nde stajyer savcı adayı olarak görev yapan Mithat Can Yalman, kaldığı otel odasında hayatını kaybetmiş halde bulundu. Yalman’ın ölümüyle ilgili detaylar araştırılırken, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Yalman, paylaşımında adliyede mobbinge uğradığını ve bu durumla ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını ifade etmişti.

Olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Bakan Tunç, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Adana Adliyesi’nde staj yapan savcı adayımız Mithat Can Yalman’ın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Savcı adayımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaşanan acı olayın hemen ardından adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir.”

ARDINDA BIRAKTIĞI NOTU DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşımda Y. bazı hakim ve savcıların kendisine yönelik baskıcı tutumlarını dile getirerek, bu durumla ilgili hukuki süreç başlatmak için Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki bazı isimlerle görüştüğünü, ancak bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Paylaşımında, yaşadığı durumu yargı camiasının geneline mal etmediğini ifade eden Yalman, kaliteli ve yetkin hukukçuların da olduğunu vurguladı. Yalman, hakkının yerde bırakılmaması temennisinde bulunarak, Türk yargısına duyduğu saygıyı dile getirdi ve helallik isteyerek mesajını sonlandırdı.