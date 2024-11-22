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MİT’in özel koleksiyonuna istihbarat raporları damga vurdu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Kasım 2024 19:36 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 19:41
MİT’in özel koleksiyonuna istihbarat raporları damga vurdu!

MİT, özel koleksiyonunda istihbarat raporlarını paylaştı. Yayımlanan koleksiyonda en eskisi 1920 tarihli olan 17 belge ziyaretçilerin erişimine açıldı. Belgeler arasında yer alan raporlar dikkat çekti…

Milli İstihbarat Teşkilatı​ (MİT), internet sitesinde "Özel Koleksiyon" bölümü içerisinde “100 Yıllık” adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı bir çalışma yayımladı.

MİT’in özel koleksiyonuna istihbarat raporları damga vurdu! - 1. Resim

17 BELGE ERİŞİME PAYLAŞILDI

Milli İstihbarat Teşkilatı, resmi internet sitesinde "Özel Koleksiyon" bölümü içinde “100 Yıllık” adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı bir çalışma yayımladı. Yayımlanan koleksiyonda en eskisi 1920 tarihli olan 17 belge ziyaretçilerin erişimine açıldı.

1920 tarihli olan 17 belge, içerisinde en dikkat çekici olanı, gazeteci gibi davranan Türk istihbarat mensubunun, İkinci Dünya Savaşı​'ndan kısa süre önce Türkiye'ye gelen Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e yaklaşarak tuttuğu rapor oldu.

MİT’in özel koleksiyonuna istihbarat raporları damga vurdu! - 2. Resim

MAH TARAFINDAN DERLENDİ

MİT​'in yayımladığı belgeler arasında, Adana ve Mersin'de 1920'li yıllarda konsolosluklar ile maske kuruluşlar bünyesinde çalışan yabancılar hakkında Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından derlenen detaylı bilgi ve bu yabancıların faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yer alıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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