MİT'ten büyük darbe! Suriye’den Türkiye’ye uyuşturucu sevkiyatı yapan şebeke çökertildi!

02 Eylül 2024 11:58 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 12:09

MİT’in istihbaratı Suriye’den Türkiye’ye uyuşturucu sevkiyatını engelledi. Uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yapan şebeke çökertildi.

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

MİT’in sağladığı istihbari ve teknik bilgiler sonucunda Temmuz ve Ağustos ayında Barış Pınarı Harekat bölgesinde Rasulayn ve Tel Abyad Askeri Şurtaların gerçekleştirdiği operasyonlarla uyuşturucu şebekesinin içinde yer alan 26 şahıs gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUNUN LÜBNAN'DAN GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Türkiye’ye gönderilmek üzere bekletilen toplamda 621 bin captagon tipi hap, 50 kilogram Afgan macunu, 208 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi. Uyuşturucu şebekesinin 3 aracına el konulurken 6 ev ve bir depo etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucunun Lübnan'dan hareketle Humus-Rakka rotası üzerinden özgürleştirilmiş bölgelere geldiği öğrenildi.