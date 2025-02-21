MİT'ten PKK'lı teröristlere nokta operasyon!

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyine düzenlediği nokta operasyon ile terör örgütü PKK/KCK mensubu Rojda Azad kod adlı Zehra Sebat ve Çirav Cudi kod adlı Serhat Erdoğan’ı etkisiz hale getirdi. Teröristlerin Türk askerine saldırı hazırlığı yaptıkları öğrenildi.
Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı, terörle mücadele kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu. Irak'ın kuzeyine düzenlenen nokta operasyonda, saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
MİT istihbarat ağı sayesinde, iki PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı saldırı gerçekleştirmek için silah talimi eylem hazırlığında olduğunu öğrendi. Eylem hazırlığındaki iki teröristin yeri tespit edildi.
Operasyon kararı alınması sonrası haklarında terör suçundan aranma kaydı bulunan bulunan Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan Irak/Hakurk kırsalında nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.
Rojda Azad kod Zehra SEBAT, 2011 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Irak/Gare’de silahlı eğitim aldı. Uzun süre Irak’ın kuzeyinde faaliyetlerde bulundu. Zehra SEBAT son olarak Hakurk’ta YJA Star kadın yapılanması içerisinde yer alıyordu.
Çirav Cudi kod Serhat ERDOĞAN, 2021 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Kuzey Irak’taki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldı. Avaşin, Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdi. Serhat ERDOĞAN son olarak örgütün özel güç yapılanmasında yer alıyordu.