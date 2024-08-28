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Son dakika | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Propaganda sorumlusu öldürüldü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ağustos 2024 11:23 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:35
Son dakika | MİT&#039;ten Irak&#039;ta nokta operasyon: Propaganda sorumlusu öldürüldü

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın sözde Bilim ve Aydınlanma Komitesi üyesi Pelin Batman kod Gülistan Tekik’i Irak/Süleymaniye’de gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi. Örgüt mensubunun propaganda sorumlusu olduğu öğrenildi.

Son dakika haberine göre; Geçmiş dönemde silahlı olarak kırsal alanda faaliyet yürüten ve PKK terör örgütü tarafından Murat Karayılan’ın özel talimatıyla sahte kimlik düzenlenen Pelin Batman kod Gülistan Tekik’in Irak/Süleymaniye’ye yerleştirildi.  

Gülistan Tekik, KYB’nin de desteğiyle Süleymaniye’de örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yapıyordu. Ayrıca örgüt ideolojisinin yayma ve örgüte katılımları artırmak ile görevliydi. 

Deşifre olmaması için faaliyetlerini sahte kimliği ile yürüten Gülistan TEKİK, Süleymaniye’de benzer çalışmaları yürüten diğer hücrelerin de sözde sorumlusuydu.

Son dakika | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Propaganda sorumlusu öldürüldü - 1. Resim

MİT, PKK/KCK’lı Tekik’in Süleymaniye’ye yerleştirdiği istihbaratını aldı. Tekik, MİT tarafından adım adım izlendi. Operasyon için en uygun anda düğmeye basıldı ve Gülistan Tekik etkisiz hale getirildi.

KYB'DEN ÖRGÜT BAĞINI SAKLAMA ÇABASI

Örgüt tarafından psikolojik harekat alanında özel olarak yetiştirilen ve sorumlu seviyeye getirilen Pelin Batman kod Gülistan Tekik’in etkisiz hale getirilmesi akabinde, KYB yöneticileri tarafından, örgüt kimliğine değinilmeden anılanın öldüğü açıklandı.

Son dakika | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Propaganda sorumlusu öldürüldü - 2. Resim 

PELİN BATMAN KOD GÜLİSTAN TEKİK KİMDİR?

PKK/KCK bünyesine 1998 yılında katıldı. “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranma/yakalama kaydı bulunan Pelin Batman kod Gülistan TEKİK, örgüt içerisinde kritik konumlarda yer aldı.

Özellikle Murat Karayılan'ın çok güvendiği terörist, uzun yıllar Duran Kalkan, Ferhat Abdi Şahin gibi örgüt üst düzey yöneticilerin yanında bulundu. 

Son dakika | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Propaganda sorumlusu öldürüldü - 3. Resim

2000 yılında Kandil’de PKK kampında özel olarak seçilen örgüt mensuplarının yer aldığı İdeoloji Biriminde eğitim aldı.

Son dakika | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Propaganda sorumlusu öldürüldü - 4. Resim

2006 yılında Hakurk/Hınere bölgesinde örgüte yeni katılan örgüt mensuplarının sözde eğitim sorumlusu oldu. 

Suriye alanına geçerek sahte kimliğiyle burada örgütün kadın yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam etti. Gülistan Tekik akabinde Irak/Mahmur alanına eğitim sorumlusu olarak görevlendirildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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