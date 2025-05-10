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MİT'ten kaçış yok! Sahte baz istasyonu kuranlara suçüstü: Vatandaşların bilgileri hedef alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı, sahte baz istasyonu kuran yabancı uyruklu 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerini hedef alan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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MİT'ten kaçış yok! Sahte baz istasyonu kuranlara suçüstü: Vatandaşların bilgileri hedef alındı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 11:18

MİT’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile beraber gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, kurdukları sahte baz istasyonu üzerinden kurumsal kimlikleri taklit ederek vatandaşların kişisel ve finansal verilerini hedef alan siber casusluk ağı çökertildi. Operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MİT'ten kaçış yok! Sahte baz istasyonu kuranlara suçüstü: Vatandaşların bilgileri hedef alındı

KURUMSAL FİRMALARIN ADI KULLANILDI

MİT, GSM operatörü abonesi çok sayıda vatandaştan gelen sahte içerikli SMS mesajları aldıklarına dair yapılan şikâyetler üzerine teknik inceleme başlattı. Kamu kurumları ve kurumsal firmalar tarafından gönderilmiş gibi görünen mesajları inceleyen MİT, önemli bulgulara ulaştı.

MİT'ten kaçış yok! Sahte baz istasyonu kuranlara suçüstü: Vatandaşların bilgileri hedef alındı

BİRÇOK ŞEHİRDE DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR

Olayın sahte baz istasyonu yöntemiyle gerçekleştirildiği değerlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Çin menşeli olduğu belirlenen cihazlar aracılığıyla sahte baz istasyonu kurulduğu tespit edildi. Cep telefonlarının bu sahte istasyonlara bağlanması sağlanarak kullanıcılara GSM operatörü gibi hareket ederek ödeme talep eden sahte mesajlar gönderildiği belirlendi.

MİT'ten kaçış yok! Sahte baz istasyonu kuranlara suçüstü: Vatandaşların bilgileri hedef alındı


Sürdürülen çalışmalarda; “Patron” kod adlı şahıstan talimat alan ve aynı şebeke içerisinde üç farklı grup halinde hareket eden toplam 7 kişi deşifre edildi. Şahısların, kiraladıkları araçlarla İstanbul’un yanı sıra İzmir, Bursa ve Yalova’da da farklı cihazlarla geniş bir kullanıcı kitlesini hedef aldıkları belirlendi.

MİT'ten kaçış yok! Sahte baz istasyonu kuranlara suçüstü: Vatandaşların bilgileri hedef alındı

KREDİ KARTI BİLGİLERİ ÇALINDI

Getirdikleri cihazla, iletişim verileri ve kullanıcı bilgilerinin toplanarak Çin merkezli bir sunucuya aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin bu verileri daha sonra yabancı menşeli bir uygulama üzerinden hedef odaklı oltalama (phishing) saldırılarında kullandığı ve bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini paylaşarak ödeme yaptığı saptandı.
MİT’in saha unsurları ve teknik ekiplerinin yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen yoğun takip neticesinde şüphelilerin kimliği tespit edilerek yakın izlemeye alındı. Düzenlenen ortak operasyonda şüpheliler, kiraladıkları araçlar içerisinde suçüstü yakalandı.

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