MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın Süleymaniye sorumlusu ve 2 terörist etkisiz hale getirildi

24 Temmuz 2024 10:25 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 11:14

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak Süleymaniye’de kentinde düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü PKK/KCK'ya üst düzey bir darbe vurdu.

PKK/KCK’lı Süleymaniye sözde sorumlusu Andok Tolhildan kod Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu Raman Renas kod İrfan Zendi ve Cengaver Mikayil kod Hidayet Resuli’yi etkisiz hale getirildi.

MİT YAKIN TAKİPTEYDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda PKK/KCK mensupları, kendileri açısından güvenli bölge olarak gördükleri Süleymaniye’ye çekildi. Ancak, teröristler Süleymaniye’de de MİT’ten kaçamadı.

MİT, Süleymaniye kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Andok Tolhildankod Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu Raman Renas kod İrfan ZENDİ ve Cengaver Mikayilkod Hidayet Resuli’nin faaliyetlerini uzun süre takip etti.

Örgüt mensuplarının attığı her adım titizlikle izlendi. MİT, operasyon için en uygun zamanı bekledi. Şartların oluşması ile operasyon için düğmeye basıldı. Örgüt mensupları ve kullandıkları noktalar hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK'NIN GÜVENLİ KALESİ DEVRİLDİ

Güvenlik kaynakları, Süleymaniye’de köşeye sıkışan ve faaliyetleri büyük bir oranda sekteye uğratılan PKK/KCK mensuplarının operasyon sonucunda moral kaybı yaşadığını belirtti. PKK/KCK için artık Süleymaniye kırsalının da güvenli bölge olarak görülemeyeceği vurgulandı.

TERÖRİSTLERE PEŞ PEŞE DARBE!

Öte yandan Mehmetçik bölücü terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.