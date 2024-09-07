Son dakika | MİT'ten PKK/KCK operasyonu! Sözde İran sorumlusu öldürüldü

07 Eylül 2024 14:08 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 14:25

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın sözde İran sorumlusu Nujiyan Amed kod Saliha Akbıyık Irak/Süleymaniye’de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Son dakika haberine göre MİT'in terör örgütüne operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

MİT'in saha çalışmaları neticesinde PKK/KCK'lı Saliha Akbıyık'ın, Irak/Süleymaniye kırsalında İran sınırındaki Süleymaniye/Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi.

MİT, PKK/KCK içinde çok önemli bir konumda olan ve Türkiye'de terör suçlarından aranan Saliha AKBIYIK için operasyon kararı verdi. MİT'in saha ajanları tarafından adım adım izlenen Saliha Akbıyık, en uygun anda düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

EN ÜST DÜZEY NOKTADAYDI

MİT'in nokta operasyonu ile etkisi hale getirilen Nujiyan Amed kod Saliha Akbıyık, terör örgütünün İran yapılanmasında birinci derece sorumlu olarak faaliyet yürütüyordu.

1993 yılından bu yana örgüt içinde bulunan Saliha Akbıyık, İran-Irak sınır hattında barınan tüm teröristlerin faaliyetlerinden de birinci derecede sorumluydu.

NUJİYAN AMED KOD SALİHA AKBIYIK KİMDİR?

PKK/KCK Merkez Komite ile YJA Star Merkez Karargâh üyesi olan Saliha Akbıyık aslen Diyarbakırlıydı.

YUNANİSTAN'DAKİ KAMPTA EĞİTİM ALDI

Akbıyık, 1993 yılında Mersin'de PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldı. Yunanistan'da terör örgütünün kamplarında eğitim aldı.

Suriye'de bulunduğu dönemde gençlerin örgüte katılımını sağladı. Terör örgütünü toplumsal, siyasi ve silahlı kanatlarında faaliyet gösterdi. Irak'a geçtiği dönemde Kandil, Zap, Metina ve Mahmur'da silahlı faaliyetlerde yer aldı.