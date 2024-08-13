MİT'ten siber operasyon! Casusluk ağı çökertildi: 11 kişi tutuklandı

13 Ağustos 2024 09:42 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:44

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) de katılımıyla siber casusluk şebekesine yönelik ortak operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonla, Türkiye’nin de içinde olduğu dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağı, düzenlenen bu operasyonla çökertildi. Operasyon sonucu şebeke içinde yer aldığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

VERİLERİ TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE PAYLAŞTILAR!

MİT'in elde ettiği istihbarata göre, yurt dışı uzantıları da olan siber casusluk ağının birçok ülkeden ele geçirdikleri kişisel verileri terör örgütleri dâhil, talep eden herkesle paylaştığı belirlendi. MİT'in uzun süredir takip ettiği casusluk şebekesinin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı tespit edildi.

ÇOK SAYIDA İNTERNET SİTESİ ERİŞİME KAPATILDI

Operasyon kapsamında yakalan 11 örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çok sayıda internet sitesi de erişime kapatıldı.

Gizlilik kararı olan soruşturmayla ilgili çalışmaların ayrıntılı biçimde sürdürüldüğü ve ele geçirilen verilerin titizlikle incelenmeye devam ettiği bildirildi.

SİBER CASUSLUKLA MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada, son derece kritik öneme sahip olan kişisel verilerin korunmasına karşı MİT'in siber casusluk operasyonlarını genişleterek sürdüreceği belirtildi.

Casusluk ağına karşı gerçekleştirilen operasyonların yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacağı, yurt dışındaki bağlantılarının da mercek altına alınacağı bildirilen açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden her türlü faaliyete karşı caydırıcı ve önleyici tedbirleri kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir" denildi.