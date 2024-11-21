Mobilya fabrikasında yangın! Fırtına alevleri büyüttü, çok sayıda ekip sevk edildi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

21 Kasım 2024 01:15 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 01:35

Bursa şehir merkezinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Fırtınanın etkisi ve yanan ürünlerin ahşap ve sentetik olması sebebiyle alevler büyüdü. Yangına 22 araç 4 ayrı koldan alevlere müdahale ediyor.

Bursa​'nın Osmangazi​ ilçesi Geçit Mahallesi'nde yer alan bir mobilya fabrikasında saat 21.39'da yangın​ çıktı. 12 dakika içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Küçüksanayi'den 6, İhsaniye'den 3, Balıklı, Mimarsinan ve Gürsu'dan 2, Gençosman, Demirtaş, İnegöl, Gemlik, Mudanya, İznik ve Karacabey'den de birer itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. ALEVLER BİRÇOK NOKTADAN GÖRÜLDÜ 22 araçta 50'den fazla personel alevlere hummalı bir şekilde müdahale ederken, hammaddelerin yanıcı olması ve fırtınanın şiddetini arttırması ekiplerin işini güçleştirdi. Alevler büyürken, siyah dumanlar da birçok noktadan görüldü. Yakındaki yerleşim birimlerinde oturan vatandaşlar da endişeli gözlerle yangını izledi. Yangın esnasında işyerinin 2 ayrı noktadaki tavanı çöktü. İtfaiyeciler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. İlgili Haberler Elektronik eşya tamir dükkanında yangın paniği! Ordu’da feci yangın: Çok sayıda kişi vinç yatırımıyla tahliye edildi!