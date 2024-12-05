Motor kaputundan 53 kilo eroin çıktı!

05 Aralık 2024 20:47 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 20:49

Van'da bir otomobilim motor kaputundan 53 kilo eroin ele geçirildi. Eroin maddesine el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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Van​'ın Gürpınar ilçesinde narkotik polisleri tarafından bir otomobilin motor kısmında yaptığı aramada 53 kilo eroin​ ele geçirildi.

YÜKLÜ MİKTARDA EROİN İSTİHBARATI

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik darbe vurmaya devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde narkotik polisi, Van üzerinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu götürüleceği bilgisine ulaştı.

MOTOR KAPUTTAN ÇIKTI

Yapılan teknik takip sonucu uyuşturucuyu taşıyan otomobil, Gürpınar ilçesi sınırları içerisinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramada otomobilin motor kısmında 53 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Eroin maddesine el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldı.