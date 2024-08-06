Motosiklet kazası sonrası trajik görüntüler! Oğlu can çekişen babanın çaresizliği yürek yaktı

06 Ağustos 2024 08:32 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 08:42

Aksaray'da gece saatlerinde meydana gelen kazanın ardından yürek dağlayan görüntüler kameralar tarafından kayda alındı. Motosikletiyle kaza yaparak ağır yaralanan 15 yaşındaki genç sürücü kanlar içinde yola savrulup ağır yaralanırken, olay yerine gelen babanın çaresizliği görenleri üzüntüye boğdu.

BARİYERE ÇARPIP SAVRULDU

İhlas Haber Ajansı'nın servis ettiği habere göre kaza, gece yarısı Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı Efor alt geçitte meydana geldi. Motosikletiyle trafiğe çıkan ehliyetsiz sürücü K.B. (15), alt geçitte bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç sürücü yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

BİR BABANIN ÇARESİZLİĞİ

Tam bu esnada kazazede gencin babası kaza yerine gelirken, oğlunu kanlar içinde görünce büyük şok yaşadı. Oğluna dokunmak isteyen çaresiz adam, polis ve sağlık ekipleri tarafından uzaklaştırılmaya çalışılırken “Oğlum iyi mi? Oğlum iyi mi?” diye defalarca sordu.

İlk müdahalesinin ardından ambulansa taşınan yaralı sürücüye ambulans içinde de müdahalede sürerken şoke durumdaki babası bu kez de ambulansın arka kapısına çıkarak çaresizce camdan oğlunu izledi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan K.B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.