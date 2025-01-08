Motosiklet kazasında yürek yakan anlar! Telefonunda çağrılar birikti, kimse telefona bakamadı

08 Ocak 2025 12:09 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 12:17

Antalya'da seyir halindeki motosikletli genç, bariyerlere çarparak feci şekilde hayatını kaybetti. Gencin baş ucunda kalan telefona gelen çağrılara kimse bakamadı.

Antalya​'nın Muratpaşa​ ilçesi 100. Yıl Bulvarı Güllük Altgeçidi'nde meydana gelen kazada, 23 yaşındaki Mert Tiryakioğlu direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yaşanan korkunç kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kafasını kaldırıma çarptığı belirlenen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

TELEFONA KİMSE BAKAMADI

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Mert Tiryakioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle alt geçitte yer yer trafik yoğunluğu yaşandı. Bu sırada gencin cansız bedeninin hemen yanında bulunan ve defalarca arama gelen cep telefonuna olay yerinde bulunan polis ekipleri dahil kimse bakamadı. Olayı duyarak kaza yerine gelen yakınları gözyaşına boğulurken bir yakının polis ekiplerine “Kask yok muydu” şeklindeki sorusu dikkat çekti. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tiryakioğlu'nun cansız bedeni cenaze aracına alınarak kaldırıldı.