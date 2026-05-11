Gündem
Avatar
Editor
 Murat Makas

Motosiklet kullananlar dikkat! Bakanlık yeni düzenlemeyi duyurdu

İçişleri Bakanlığı, motosikletlerin kazalara karışma oranının tescil oranının iki katından fazla olması sebebiyle 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı'nı uygulamaya aldı. Bu kapsamda güvenli motosiklet sürüş kampanyası düzenlenecek, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik özel eğitim programları düzenlenecek.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 11:17

Trafİkte motosiklet kaza oranlarının yükselmesi sonrası , 2026-2027 Motosiklet Denetimleri 'nı uygulamaya aldı. 2026 yılının ilk 4 ayında motosikletlerin tüm araçlar içerisindeki tescil oranı yüzde 21,3 olurken, kazalara karışma oranı yüzde 47,1 olarak kayıtlara geçti.

GEÇİŞ ÖNCELİĞİ VE ŞERİTLERE UYMAMA SORUNU

Motosikletlerin karıştığı kazalarda kusur oranı yüzde 67,7 olarak belirlendi. Bu kusurların yüzde 49,3'ünü hız ihlali, yüzde 17,3'ünü kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, yüzde 7,1'ini ise şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama oluşturdu.

Verilerde, motokuryelere ilişkin tablo da dikkati çekti. Toplam motosikletlerin yüzde 1,4'ünü oluşturan motokuryelerin kazalara karışma oranının yüzde 19,8 olduğu tespit edildi.

KAZALARIN AZALTILMASI İÇİN ÖNLEM PLANI

Bakanlık, motosiklet kazalarının azaltılması ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla hazırlanan eylem planı kapsamında denetimlerin artırılmasını, caydırıcılığın güçlendirilmesini ve sürücülere yönelik eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

''P1'' YETKİ BELGELERİ DENETİMLERİ YOĞUNLAŞTIRILACAK

Bu kapsamda hız ihlali, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, şerit izleme ve değiştirme kurallarına aykırılık, kırmızı ışık ihlali, kask ve koruyucu ekipman kullanımı, ters yönde araç kullanma, trafikte akrobatik hareketler yapma ve alkollü araç kullanma gibi ihlallere yönelik denetimler sürdürülecek. Motokuryelere yönelik kontrollerde ise "P1" yetki belgelerine ilişkin denetimler yoğunlaştırılacak.

Eylem planı çerçevesinde denetimlerin etkinliğini artırmak ve yaptırımların caydırıcılığını güçlendirmek amacıyla mevzuat düzenlemeleri de yapılacak.

Ayrıca, Güvenli Motosiklet Kullanımı kampanyası yürütülecek, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik özel eğitim programları düzenlenecek.

Bakanlık, trafik güvenliğini artırmak ve kurallara uyumu teşvik etmek amacıyla etkin, sürekli ve yoğun denetim mekanizmaları oluşturacak.

