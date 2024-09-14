Motosiklet sürücüsü, şoförü ile tartıştığı minibüsün aynasını kırdı! O anlar kamerada

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

14 Eylül 2024 06:33 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 06:34

Maltepe'de bir motosiklet sürücüsü trafikte tartıştığı minibüs şoförüne sinirlenip hareket halindeyken minibüsün aynasını kırdı. O anlar seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Bağdat Caddesi'nde iddiaya göre seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile minibüs şoförü trafikte tartıştı. Tartışmanın ardından minibüs şoförü yoluna devam ederken, arkadan gelen motosiklet sürücüsü eliyle minibüsün aynasını kırdı. KAMERALARA YANSIDI O anlar seyir halindeki başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. İlgili Haberler İstanbul'da yaşayan sürücüler dikkat! Hafta sonu bazı yollar trafiğe kapatılacak Kontrolden çıkıp bariyerlere girdi: 70 metre sürüklenen motokurye hayatını kaybetti