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Motosiklet sürücüsü yanarak can verdi! Kimsenin umurunda bile olmadı: Vicdanları yaralayan görüntü

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ekim 2024 09:40 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 09:52
Motosiklet sürücüsü yanarak can verdi! Kimsenin umurunda bile olmadı: Vicdanları yaralayan görüntü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşanan korkunç kazada motosiklet sürücüsü yanarak can verdi. Kazanın görüntüleri ortaya çıkarken, diğer sürücüleri duyarsızlığı tepki çekti.

Kurtuluş Mahallesi​'nde meydana gelen kazada, 27 yaşındaki Umut Aşkınoğlu'nun kontrolündeki motosiklet bir işyerinin bahçe duvarına çarparak alev aldı. Sürücü ve arkasındaki arkadaşı alevler içinde kalırken acı haber geldi. Genç sürücü hayatını kaybetti, arkadaşı ise ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü yanarak can verdi! Kimsenin umurunda bile olmadı: Vicdanları yaralayan görüntü - 1. Resim

VİCDANLARI YARALAYAN GÖRÜNTÜ

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri, olayın dehşetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, iki araç sürücüsünün kazaya duyarsız kalması ve yardım etmemesi büyük tepki topladı. Ancak çevrede bulunan bir motosiklet sürücüsü ve evinden koşarak gelen bir mahalle sakini; olay yerine koşarak ağır yaralı Y.K.'yı alevlerin arasından kurtarmayı başardı.Motosiklet sürücüsü yanarak can verdi! Kimsenin umurunda bile olmadı: Vicdanları yaralayan görüntü - 2. Resim

Ağır yaralı olarak kurtarılan Y.K.'nın Balıkesir Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden Umut Aşkınoğlu ise Gönen Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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