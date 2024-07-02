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Motosiklet sürücüsüne çarpıp ölümüne sebep oldu! İfadesi dehşete düşürdü

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 11:34 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 12:53

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü ilk ifadesinde köpeğe çarptığını sanarak olay yerinden uzaklaştığını söyledi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gece meydana gelen trafik kazasında Antalya istikametine seyir halindeki 07 BDA 507 plakalı motosiklete çarparak motosiklet sürücüsü Sebahattin Saygın'ın ölümüne neden olan plakası belirlenemeyen araç olay yerinden kaçmıştı.

Motosiklet sürücüsüne çarpıp ölümüne sebep oldu! İfadesi dehşete düşürdü - 1. Resim

Kaza anına ait ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında kaza sonrası motosikletliye çarpan aracın bir süre sonra geri dönerek tali yoldan olay yerine bakan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Motosiklet sürücüsüne çarpıp ölümüne sebep oldu! İfadesi dehşete düşürdü - 2. Resim

KAÇAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye izleyerek Saygın'ın ölümüne neden olan aracın plakasının 07 AOH 336 olduğunu belirledi. Aracı kullanan sürücünün Mehmet K. olduğunu belirleyen ekipler şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Motosiklet sürücüsüne çarpıp ölümüne sebep oldu! İfadesi dehşete düşürdü - 3. Resim

Kazaya karışan otomobil Manavgat Sanayi Sitesi'nde bir tamirhanede, aracı kullanan Mehmet K. ise Çolaklı Mahallesinde bir ikamette Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Mehmet K.'nın 0.98 promil alkollü olduğu, jandarmadaki ilk ifadesinde aracıyla köpeğe çarptığını zannettiğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından Mehmet K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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