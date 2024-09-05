Motosikletin savurduğu kadın, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürümeye devam etti
Hatay’da yaşanan kazada motosikletin çarptığı kadın, yerden kalktıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler dikkat çekti.
Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesinde yaşanan kazanın görüntüleri şaşkına çevirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen sürücü, karşı yola geçmek isteyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın, ayağa kalkarak olay yerinden uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşların ve sürücülerin garipsediği durum an be an güvenlik kamerasına yansıdı.
"HEPİMİZ ŞAŞIRDIK"
Cadde üzerinde esnaflık yapan Ahmet Efe Dilim, “İş yerimizde ayakkabıları paketlerken dışarıda bir ses duyduk. Baktığımızda motosikletin kadına çarptığını gördük. Yardım amaçlı dışarıya çıktığımızda kadın, acele bir şekilde hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Sonra biz de sürücü de şaşırdık. Ardından motosiklet sürücüsü ola yerinden uzaklaştı” dedi.