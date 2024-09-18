Motosikletli kuryeye "Niye duruyorsun önümde" dayağı!

18 Eylül 2024 21:34 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 21:35

Samsun'da bir adam trafikte seyir halindeyken bekleme anında önündeki motosikletli kuryeye saldırdı. SUV araç sürücüsü motosikletin önünü keserek hakaretler saldırdı ve yumrukladı.

Samsun​'da motosikletli kuryeye yumruklu saldırı kameraya yansıdı.. İlkadım ilçesindeki 100. Yıl Bulvarı Ağabali Köprüsü'nde SUV​ araç sürücüsü "Niye duruyorsun önümde" diye kuryeye hakaretler yağdırıp fiziksel şiddet​ uyguladı. Yaşanan olay sonrası motosikletli kuryeler tepki gösterdi.

KURYE GÖRDÜĞÜ ŞİDDETİ ANLATTI

Olaydan sonra konuşan kurye Utku Onat Kara, "100. Yıl Bulvarı Yeni Karakol Cami ışıklarında kırmızı yanıyorken sol şeritte durdum. Arkamdaki araç sürücüsü kornaya basarak beni sıkıştırdı. Daha sonrasında araçtan inerek yanıma geldi. Bana dayılandı. ‘Beni mi döveceksin' dedim. Daha sonra o da ‘sen mi beni döveceksin' dedi. Çevredeki vatandaşlar geldi ve aracına bindi. Işık yeşile döndükten sonra beni arkadan sıkıştırdı. Solumdan geçmesi için frene basarak sağ şeride geçtim. Sağ şeride geçtikten sonra yine benim şeridime geldi. Sonra köprü üstünde durdu, önümü kesti. Aracından indi ve ben video çekerken beni darp etti. Olayın uzamaması için oradan uzaklaştım. Darp raporu aldım ve şikayetçi oldum” dedi.

"TRAFİK MAGANDALARINA KARŞI TAKİPTEYİZ"

Utku Onat Kara'nın avukatı Leyla Eren, "Müvekkilimizin uğramış olduğu hem sözlü hem de fiziksel saldırı neticesinde ilgili şahsın en üst hadden cezalandırılması için tüm süreci yakından takip ediyoruz. Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği olarak hem kuryelerin hem de tüm Samsun'daki motosiklet sürücülerinin uğramış olduğu bu trafik magandalarına karşı saldırılara ilişkin sürecin takipçisiyiz" diye konuştu.