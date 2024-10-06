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Motosikletli polis ekipleri ile ticari araç ile çarpıştı: 2 polis yaralandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Ekim 2024 03:28 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 03:30

Ankara’nın Mamak ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletli polisler çarpıştı. Kaza sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Ankara'da edinilen bilgilere göre gece saatlerinde Mamak ilçesinde bulunan Sağduyu Caddesi'nde kaza meydana geldi. Hafif ticari araç ile motosikletli polis ekipleri çarpıştı. 

Kaza sonucu motosikletli 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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