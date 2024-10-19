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Motosikletli şüpheliler sokak ortasında 2 kişiye ateş açtı! O anlar kamerada

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Ekim 2024 01:55 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 01:55

Adana’da motosikletli şüpheliler, sokakta yürüyen iki kişiye silahlı saldırı düzenledi. Şüpheliler defalarca ateş açarken, saldırı anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana​'nın Seyhan​ ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesi’nde dehşet bir olay meydana geldi. Motosikletli iki şüpheli, sokakta yürüyen 2 kişiye yönelik silahlı saldırı​ düzenlendi. 

Motosikletin arkasında bulunan şahıs tabanca ile defalarca ateş açarak kaçtı. Şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmedi. 

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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