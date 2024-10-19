Motosikletli şüpheliler sokak ortasında 2 kişiye ateş açtı! O anlar kamerada
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Ekim 2024 01:55 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 01:55
Adana’da motosikletli şüpheliler, sokakta yürüyen iki kişiye silahlı saldırı düzenledi. Şüpheliler defalarca ateş açarken, saldırı anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesi’nde dehşet bir olay meydana geldi. Motosikletli iki şüpheli, sokakta yürüyen 2 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
Motosikletin arkasında bulunan şahıs tabanca ile defalarca ateş açarak kaçtı. Şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmedi.
Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı