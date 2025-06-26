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Mozambikli fenomenin İstanbul'da estetik kurbanı olmuştu! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Mozambikli sanatçı Elgar Sueia'nın sosyal medya fenomeni eşi Ana Barbara Buhr Buldrini, İstanbul'da özel bir hastanede geçirdiği estetik ameliyatın ardından hayatını kaybetti. Genç kadının ölümüne ilişkin skandal detayları ve ihmaller silsilesini eşi tek tek anlattı. İşte detaylar...

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Mozambikli fenomenin İstanbul'da estetik kurbanı olmuştu! Korkunç detaylar ortaya çıktı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 09:41

Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan müzisyen ve sosyal medya fenomeni Ana Barbara Buhr Buldrini, hem reklam anlaşması yapmak hem de tatil için eşiyle birlikte Mozambik'ten İstanbul'a geldi. Brezilya ve İtalyan vatandaşlığı da bulunan genç kadın, estetik operasyon için Tuzla'da bulunan özel bir hastaneye gitti.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU, SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İddiaya göre, hastanede Buldrini'ye estetik operasyonunu ücretsiz uygulanacak, karşılığında ise sosyal medyadan tanıtım yapılacaktı. Ancak ameliyat sırasında yaşanan komplikasyon sonucu genç kadın hayatını kaybetti.

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 1,5 ay önce dünya evine girdiği eşini kaybeden Mozambikli müzisyen ve modacı Elgar Miles De Hermes Sueia şikayetçi oldu.

Mozambikli fenomenin İstanbul'da estetik kurbanı olmuştu! Korkunç detaylar ortaya çıktı

EĞLENCEYE GÖTÜRDÜLER

Sueia ifadesinde adım adım eşinin nasıl ölüme gittiğini anlattı. Eşinin estetik olmak için instagram üzerinden araştırma yaparken klinik bulduğunu, kendisini doktor olarak tanıtan Şeref E. ile görüştüğünü söyleyen Sueia, "Eşimin 1 milyona yakın takipçisi olması nedeniyle estetik operasyondan sonra Instagram üzerinden kliniğin reklamını yaptırmak amacıyla ücret ödemeden anlaştık.
13 Haziran günü Mozambik'ten Türkiye'ye geldik. Havalimanında bizi kliniğin sahibi ve Şeref E. karşıladı. Bizi Pendik'te bir otele yerleştirdiler. 14 Haziran günü bizi eğlenceye götürdüler. 15 Haziran günü ise ziyaret amacıyla hastaneye gittik" dedi.

Mozambikli fenomenin İstanbul'da estetik kurbanı olmuştu! Korkunç detaylar ortaya çıktı

APAR TOPAR AMELİYATA ALDILAR

Aslında eşinin 18 Haziran günü ameliyat olacağını ancak ziyaret için gittikleri hastanede apar topar ameliyat kararı verildiğini belirten Hermes Sueia, "Şeref, bir kişinin ameliyatı iptal ettiğinden bizi alabileceklerini söyledi.
Eşimin diyetini ameliyat gününe ayarladığını, o yüzden emin olup olmadıklarını ısrarla birkaç kez sordum. Çok ikna edici konuştu, 'Korkacak bir şey yok. Alt tarafı birkaç iğne batıracağız' dedi. Eşim 1 saat içinde hızlı şekilde ameliyata girdi" diye konuştu.

Mozambikli fenomenin İstanbul'da estetik kurbanı olmuştu! Korkunç detaylar ortaya çıktı

'EŞİN İYİ' DEMİŞLER

6 saatlik bir ameliyat olacağı ve otele gitmesi söylenen Sueia, eşinin karnından alınan yağların kalçasına konacağı, burnunun kaldırılacağı, göğsüne silikon takılıp, çene altı yağının çekileceği bir ameliyata alındığını anlattı.
Oteldeyken Şeref E.'nin, eşinin çok iyi olduğuna dair sesli mesaj gönderdiğini söyleyen Sueia, "Ameliyatın 02.30'da biteceği söylendi. Daha sonra Şeref beni yemeğe çağırdı.

Mozambikli fenomenin İstanbul'da estetik kurbanı olmuştu! Korkunç detaylar ortaya çıktı

PERSONEL TUHAF DAVRANIYORDU

Her şeyin yolunda olduğunu söyleyip 'git sağda solda takıl, Rus kız bul' dedi. Ben de öyle biri olmadığımı belirttim. Hastaneye gitmek için ayrıldım. Gittiğimde personel tuhaf davranıyordu" dedi.

Eşimin geleceğini sandığım odadan hastane girişine götürüldüğünde polisleri gördüğünü, Şeref E.'nin kendisine polislerin başka bir nedenden geldiğini ve her şeyin yolunda olduğunu söylediğini anlattı.
Sueia, "Sonrasında doktor Onur eşimin öldüğünü açıkladı. Kendisini doktor olarak tanıtan Şeref E., klinik sahibi Murat S., doktor Onur G. ve anestezi doktoru Ayşegül Ö.'den şikayetçiyim" dedi.
Eşinin sigara dahi kullanmadığını, sporla ilgilendiğini ve sağlıklı bir insan olduğunu da ekledi.

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#ölüm
#estetik operasyonu
#şikayet
#mozambik
#Anestezi
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