MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

31 Temmuz 2024 13:25 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 13:41

PKK'da çözülme sürüyor! Bir terörist daha teslim oldu

PKK'da çözülme sürüyor! Bir terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Somali’de 30 Temmuz’da kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Seydi Ünlü’nün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

"ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİZ'"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı’nda (STGK) görevli kahraman silah arkadaşımız Dz.Elk.Uzm.Çvş. Seydi Ünlü 30 Temmuz 2024 tarihinde kalp krizi geçirmiş, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz”