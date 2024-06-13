MSB, Atatürk'ün orijinal imzasını yayımladı: Bilinenden çok farklı

13 Haziran 2024 15:34 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 15:37

Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzalarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

6 FARKLI İMZASI VAR

Bakanlık yetkilileri, Atatürk’ün imzalarının dolaşımdakilerden farklı olduğunu ve orijinal imzaların resmi belgelerde yer aldığını aktardı. Yetkililer ek olarak; Atatürk’ün 6 farklı orijinal imzasını içeren fotoğrafları basın mensupları ile paylaştı.

Fotoğraflarda, Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1915’te Anafartalar Grup Komutanıyken, 1919’da Temsil Heyeti Başkanıyken, 1921’de Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi’nden sonra, 1922’de Başkomutan olarak Büyük Taarruz’dan sonra, 1928’de Harf İnkılabı’ndan sonra ve 1934’te Soyadı Kanunu’ndan sonra kullandığı orijinal imzaları yer aldı.