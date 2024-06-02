Tgrt Haber
Haberler>Gündem>MSB duyurdu: 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Haziran 2024 12:03 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 12:11

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 14, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk güvenlik güçleri teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere karşı operasyonlar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Hakurk ve Metina bölgelerinde 14, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin tespit edildiğini duyurdu.

Operasyonda Türk SİHA'ları büyük rol oynadı.

MSB duyurdu: 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi - 1. Resim

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB şu açıklamayı yaptı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...