MSB duyurdu: 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi

02 Haziran 2024 12:03 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 12:11

Türk güvenlik güçleri teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere karşı operasyonlar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Hakurk ve Metina bölgelerinde 14, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin tespit edildiğini duyurdu.

Operasyonda Türk SİHA'ları büyük rol oynadı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB şu açıklamayı yaptı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."