MSB duyurdu: 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Haziran 2024 12:03 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 12:11
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 14, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk güvenlik güçleri teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere karşı operasyonlar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Hakurk ve Metina bölgelerinde 14, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin tespit edildiğini duyurdu.
Operasyonda Türk SİHA'ları büyük rol oynadı.
MSB'DEN AÇIKLAMA
MSB şu açıklamayı yaptı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı