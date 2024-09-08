MSB duyurdu: 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi

08 Eylül 2024 10:54 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 11:02

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 15 PKK/YPG'li terörist ile Kandil bölgesinde belirlenen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Son dakika! MSB paylaştı! Jetler ve SİHA'lar terör noktalarını böyle yok etti

Son dakika! MSB paylaştı! Jetler ve SİHA'lar terör noktalarını böyle yok etti

Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerin inine girmeyi sürdürüyor. Suriye ve Irak'ta tespit edilen PKK'lı teröristlere karşı operasyon başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde ve Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

MSB yaptığı açıklamada "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam! TSK, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlediği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.