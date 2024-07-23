Teröre darbe üstüne darbe! Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

23 Temmuz 2024 10:26 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 10:42

Yerli turistler 45,2 milyar lira harcama yaptı! En çok arkadaş veya akrabada kaldılar

Yerli turistler 45,2 milyar lira harcama yaptı! En çok arkadaş veya akrabada kaldılar

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe operasyon bölgesinde, kırmızı kategoride aranan Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan ve 3 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Terör örgütüne ağır bir darbe daha! Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekâtında 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi.