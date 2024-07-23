Teröre darbe üstüne darbe! Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 10:26 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 10:42
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu ve kırmızı kategoride arandığı belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe operasyon bölgesinde, kırmızı kategoride aranan Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan ve 3 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Terör örgütüne ağır bir darbe daha! Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekâtında 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı