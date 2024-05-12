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MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
12 May 2024 12:51 - Güncelleme : 12 May 2024 12:55
MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi. 

Kaynak: Tgrthaber.com
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