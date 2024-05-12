MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

12 May 2024 12:51 - Güncelleme : 12 May 2024 12:55

Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.