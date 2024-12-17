MSB duyurdu! 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

17 Aralık 2024 10:15 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 10:19

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik​'in terörle mücadelesi tam gaz devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı​, Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 2 PKK​'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!"