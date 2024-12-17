MSB duyurdu! 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Mehmetçik'in terörle mücadelesi tam gaz devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!"