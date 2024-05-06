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MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 May 2024 15:05 - Güncelleme : 06 May 2024 15:06
MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.”

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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