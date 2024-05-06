MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 May 2024 15:05 - Güncelleme : 06 May 2024 15:06
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
MSB'den yapılan yazılı açıklama şöyle:
“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.”
Kaynak: İhlas Haber Ajansı