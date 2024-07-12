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MSB duyurdu: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Temmuz 2024 12:13 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 12:29

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik teröre darbe üstüne darbe vuruyor. MSB 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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