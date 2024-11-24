TSK teröristlere nefes aldırmıyor! Çok sayıda PKK'lı öldürüldü
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarını kararlılıkla yürüten Mehmetçik, PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyde tespit edilen çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"TERÖRİSTLERE NEFES ALDIRMIYORUZ"
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!"