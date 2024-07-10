MSB duyurdu: Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

10 Temmuz 2024 12:48 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 12:49

Mehmetçik teröristlere darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"