MSB duyurdu: Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 12:48 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 12:49
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Mehmetçik teröristlere darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"
Kaynak: tgrthaber.com