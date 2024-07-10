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MSB duyurdu: Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 12:48 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 12:49

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik teröristlere darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

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Kaynak: tgrthaber.com
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