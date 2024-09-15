MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son dakika haberine göre Mehmetçik terörle mücadelesine aralıksız devam ediyor. Bölücü örgüte nefes aldırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonlarla PKK'ya bir darbe daha vurdu.
3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALDE
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TERÖRE GEÇİT YOK!"
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."