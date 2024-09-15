MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

15 Eylül 2024 12:52 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 12:57

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberine göre Mehmetçik terörle mücadelesine aralıksız devam ediyor. Bölücü örgüte nefes aldırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri​, Irak​ ve Suriye​'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonlarla PKK​'ya bir darbe daha vurdu.

3 PKK​'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALDE

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK​'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TERÖRE GEÇİT YOK!"

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye​'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."