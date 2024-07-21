MSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

21 Temmuz 2024 16:55 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 17:00

FETÖ’ye darbe üstüne darbe: Ankara merkezli operasyonda çok sayıda tutuklama var!

FETÖ’ye darbe üstüne darbe: Ankara merkezli operasyonda çok sayıda tutuklama var!

Türkiye yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesine aralıksız devam ediyor. Son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarla terör örgütü PKK'ya yeni bir darbe vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"TERÖRİSTLERİ HENDEKLERE GÖMMEYE DEVAM!"

"Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."